Casaloldo. Spara con una carabina a un pensionato: fermato un 50enne

CASALOLDO Un 73enne che stava gettando dei cartoni in un tritacarte è stato ferito a una gamba da un colpo saparto con una carabina. E’ successo ieri alle 19 a Casaloldo in via della Giustizia nel parcheggio del supermercato Peroni. A colpire il pensionato sarebbe stato un 54enne che fino a qualche tempo fa abitava vicino al supermercato. Il 54enne avrebbe avuto degli screzi con i titolari del supermercato e con chi usava il macchinario tritacarta per il rumore che questo faceva. Il 73enne è stato portato in osepdale a Mantova per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi anche perchè l’arma usata da chi ha sparato è una carabina ad aria compressa calibro 4, un calibro molto piccolo. Il 54enne che avrebbe esploso il colpo si trova invece nella caserma dei carabinieri di Castel Goffredo, intervenuti sul posto.