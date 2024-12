Castel d’Ario, diritto allo studio: piano da oltre 270mila euro

CASTEL D’ARIO – Ammonta a 272.546 euro il piano per il diritto allo studio varato dall’amministrazione comunale di Castel d’Ario per l’anno scolastico 2024-2025. Un aumento di circa 40mila euro (+17%) rispetto al precedente, predisposto dopo aver osservato la popolazione scolastica costituita da bambini e alunni dai 3 ai 14 anni. «L’aspetto positivo è di essere riusciti a mantenere tutti i servizi attivi e in taluni casi addirittura a potenziarli, assecondando tutte le richieste pervenute dagli insegnanti – spiega il vicesindaco con delega all’Istruzione Mara Spanevello -. Crediamo fortemente nel principio della “Comunità educante”, e per questo i progetti programmati si avvalgono della preziosa collaborazione anche delle associazioni del territorio». Spulciando il documento si evince un aumento degli iscritti nel doposcuola. «Per andare incontro alle richieste delle famiglie sarà garantito il pre e post scuola fino alle 18, sia per l’infanzia che per la primaria. Si accennava poc’anzi ai progetti. Ebbene, oltre a quelli che si sono consolidati negli anni, nuovi ne sono stati inseriti, come l’iniziativa che vede impegnata la polizia postale nelle scuole per fronteggiare fenomeni come il cyberbullismo e in generale dei pericoli annidati nel web. «Nel cappello del rispetto della legalità si condivideranno momenti importanti con le forze dell’ordine – prosegue il vicesindaco -. Con il progetto “Io sono capace”, affidato agli educatori della cooperativa Csa, si fornirà supporto agli studenti più fragili; aumentato di 7mila euro anche il capitolo sull’inclusione scolastica. Tra i progetti che abbiamo proposto come Comune c’è quello su Tazio Nuvolari con un concorso per le classi quarte e quinte della Primaria e per tutte le classi della secondaria di primo grado». Per l’adeguamento delle aule sono stati stanziati ben 44mila euro in più. (ma.vin)