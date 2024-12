Furto notturno nella pizzeria di Gazzo: rubato il fondo cassa e danneggiate le strutture

GAZZO (San Giorgio Bigarello) – Non si ferma l’ondata di furti che da ormai un mese sta tenendo in apprensione cittadini e attività commerciali della provincia. L’ultimo “colpo” è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, poco prima delle 3, alla pizzeria “Tra Nord e Sud” di Gazzo, nel Comune di San Giorgio Bigarello. Nonostante il pubblico esercizio si trovi a fianco della regionale 10, la banda di malviventi non si è fatta scrupoli nel forzare la porta principale con un piede di porco e ad entrare nell’ambiente. I “topi” hanno puntato dritti al registratore di cassa, sfilando il cassetto dal quale sono riusciti a sottrarre circa 200 euro. Dopodiché lo hanno gettato a terra, strappandone i fili. Prima di andarsene hanno rovistato dietro il bancone e nelle altre stanze alla ricerca di contanti che però non hanno trovato. Ad accorgersi del furto è stata la proprietaria dello stabile che ospita la pizzeria, insospettita nel vedere la porta semiaperta all’alba. Ha così allertato i titolari, che precipitatisi sul posto non hanno potuto che constatare l’avvenuto furto. Sul posto sono arrivati gli agenti della questura con due unità, alla ricerca di indizi per risalire ai responsabili. «E’ il secondo furto che subiamo nell’ultimo anno, e così è difficile andare avanti. Per riparare i danni – spiega Biagio Bongiorno – servirà uno sforzo economico non indifferente, e francamente è destabilizzante vivere col timore che questi mascalzoni possano ritornare». Proprio per proteggersi da eventuali intrusioni indesiderate, l’uomo aveva fatto installare delle telecamere all’interno. Il sistema di videosorveglianza ha filmato quattro individui che arrivati in paese hanno prima posteggiato l’auto davanti al bar sul lato opposto della strada, quindi hanno attraversato e cominciato a sollecitare con gli arnesi da scasso la porta fino a manometterla. Sempre a Gazzo, qualche notte fa ignoti avevano danneggiato la casetta dell’acqua per trafugare le monetine.

Matteo Vincenzi