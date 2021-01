Nessuna vaccinazione anti covid a domicilio, Ats: “Attenzione alle truffe”

MANTOVA – «Non è attivo alcun servizio di somministrazione della vaccinazione anti covid a domicilio». A comunicarlo Ats Val Padana dopo le segnalazioni circa telefonate arrivate ad alcune persone anziane alle quali si proponeva di fissare un appuntamento nella propria abitazione per la vaccinazione anti covid. «Chiunque riceva telefonate sospette o la visita di qualcuno al domicilio che propone tale servizio – spiega Ats – sta incappando certamente in una truffa o in un raggiro: le autorità sanitarie territoriali – Ats Val Padana, Asst Mantova, Asst Crema, Asst Cremona – non hanno in corso questa attività. Chiunque incorra in situazioni dubbie non aderisca ad alcuna proposta e non esiti a contattare le autorità preposte, siano esse di polizia che sanitarie; si chiede a tutti di contribuire a divulgare tale informazione soprattutto a tutela delle persone anziane e fragili che più facilmente corrono il pericolo di essere raggirate. Ats ricorda che il piano vaccinale nazionale prevede varie fasi dedicate a target di popolazione diverse e che siamo ancora nella prima fase rivolta agli operatori sanitari e sociosanitari, ospedalieri e dei servizi territoriali, agli ospiti e personale delle Rsa».