Castel Goffredo, Mercoledì 2 Febbraio la conferenza dell’archeologa e Direttrice del Museo Civico Archeologico della Valtenesi Brunella Portulano ‘Scorci di vita quotidiana nelle ceramiche del Mast’.

CASTEL GOFFREDO Si terrà domani alle ore 20.30 una conferenza in diretta streaming dal Mast Museo della Città, con l’archeologa e Direttrice del Museo Civico Archeologico della Valtenesi di Manerba del Garda Brunella Portulano, dal titolo “Scorci di vita quotidiana nelle ceramiche del Mast”. Al Museo della Città di via Botturi 3, sono conservati infatti numerosissimi reperti che testimoniano la presenza, a Castel Goffredo, di varie ville rustiche: nella seconda metà del I secolo a.C., infatti, il mantovano entra definitivamente a far parte dello Stato romano. Info sulle modalità di partecipazione all’incontro online si potranno ricevere chiamando il numero telefonico 0376-771006, whatsapp 339-6181930 oppure inviando una mail agli indirizzi: info@mastcastelgoffredo.it e direzione@mastcastelgoffredo.it.

Paolo Zordan