Castelbelforte, tutto pronto per “Non solo Fiera”: due giorni di eventi

CASTELBELFORTE – Sabato 2 e domenica 3 settembre torna a Castelbelforte “Non solo Fiera”, la due giorni rocche di iniziative per tutte le età coordinata dall’amministrazione comunale e che vede impegnate le realtà di volontariato del territorio. Assieme all’Avis, capofila, partecipano fattivamente all’allestimento degli eventi l’Associazione Cultura e Spettacoli (ACS), Aido, Devis for Children, Parrocchia di San Biagio, Union Team Marmirolo, Asd “Per Aria”, Danza Es Vida. «Saranno due giorni di intrattenimento e di divertimento tra buon cibo e musica per tutti i giusti – commenta il vice sindaco Stefano Bauli -. Il format lanciato lo scorso anno era piaciuto e così lo abbiamo riproposto, rendendo il programma dei due giorni di Fiera ancor più ricco e coinvolgente. Il lavoro per allestire tutti gli eventi è stato curato nei minimi particolari, e di questo voglio ringraziare tutti i volontari delle associazioni coinvolte, il presidente Avis Simone Golinelli per aver agito da anello di congiunzione con il Comune e, nondimeno, attività commerciali e artigianali che in ogni modo hanno contribuito ad arricchire la tradizionale manifestazione settembrina, sempre nel solco della tradizione». Oltre al luna park (in funzione già da venerdì e fino a lunedì) sarà possibile rivivere in un villaggio medievale accampato presso il campo parrocchiale, e per l’intero fine settimana sarà possibile svolgere le attività del tempo, accompagnati dalla musica live del maestro Matteo Rigoni. Sempre nel contesto dell’oratorio parrocchiale si potrà visitare la mostra fotografica “Mare-Terra” del campione del mondo subacqueo Denis Palbiani e assistere alla presentazione del libro “Carta Carbone” di Diego Crozzolin. Tra il verde e il silenzio di Villa Guarnieri sarà possibile praticare un dolce risveglio muscolare o yoga accompagnati dai soavi suoni di strumenti musicali tibetani a cura di Enrico Scapini. Non mancheranno gli appuntamenti dedicati agli sportivi e agli amanti del benessere. Si va dal Gioco Sport ludico-ricreativo per bimbi fino a 6 anni, alla camminata di 5 km organizzata dal gruppo Nordic Walking di Mantova fino al triangolare di calcetto nel nuovo campetto sintetico cui seguirà il convegno “Lo Sport e i suoi benefici nella vita quotidiana”. Sempre domenica un’altra camminata, “Color Castei”, che terminerà con la musica di dj Domus D. Passeggiando per la via centrale gli avventori potranno assistere alla sfilata d’abbigliamento femminile “La Vida Curvy”, ammirare la mostra statica a cura della Pattuglia Acrobatica 75, curiosare tra i banchetti agroalimentari e degustare il risotto con i Saltarei De.Co. servito dalla Corte di Madam Favetta, dell’ACS. E per restare in tema, domenica mattina (ore 10) la sala polivalente Bennati ospiterà il convegno curato sempre dall’ACS insieme alla Strada del Riso Mantovano dal titolo “Il riso senz’acqua… è una strada percorribile?”.

La musica rivestirà come sempre un ruolo centrale con Not Found dj Set, Cobaya Party Band e l’orchestra Tiziano Tonelli ed Erica cui si aggiungerà, sabato sera, un affascinante spettacolo di danza orientale in piazza Garibaldi. (ma.vin)