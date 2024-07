Castiglione: infrastrutture abbandonate in via Fermi, la protesta di “Agire”

CASTIGLIONE Dopo aver riportato il malcontento dei residenti di via Verdi a Castiglione delle Stiviere, gli esponenti del movimento cittadino “Agire”, tornano a farsi sentire, puntando il dito nei confronti dell’amministrazione comunale in carica ed accendendo, questa volta, i riflettori sulle condizioni in cui versa un’altra zona del capoluogo morenico: «Vogliamo portare all’attenzione dell’opinione pubblica, alcune criticità segnalate da concittadini residenti nei dintorni di via Fermi. Un’area in evoluzione dal punto di vista urbanistico, in cui si trovano immobili di vario tipo, tra cui complessi residenziali in via di sviluppo, spazi di aggregazione, con tanto di zone adibite a parchi pubblici». Nello specifico, queste le problematiche e le carenze notate dagli attivisti della lista civica aloisiana: «Nonostante la ‘vivacità’ della zona limitrofa alla già citata via Fermi, si possono osservare aiuole pubbliche incolte con impianto di irrigazione divelto e non funzionante. Ed ancora, una carenza di cestini e numerosi avvallamenti nell’asfalto, che mettono a repentaglio l’incolumità di pedoni ed automobilisti. Senza dimenticare – continua il gruppo “Agire” – il parco pubblico realizzato proprio in quel luogo, delle sue recinzioni inadeguate o pericolose, e dello stato pietoso del manto del campetto in sintetico. Ci chiediamo allora che senso ha avere infrastrutture senza utilizzarle, lasciandole in completo stato di abbandono. Perché non valorizzare quelle che esistono invece di costruirne di nuove».