Castiglione – Parcheggio ospedale a pagamento, cittadini furibondi

CASTIGLIONE Un’altra critica, dopo quella di Legamabiente per il taglio degli alberi, al nuovo parcheggio dell’ospedale San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere. Questa volta la rimostranza arriva da alcuni cittadini che trovano poco azzeccata la scelta da parte del gestore, Indescat, di far pagare il posteggio.

I lavori di riqualificazione dell’area di sosta sono stati ultimati in questi giorni ed hanno portato alla creazione di 76 posti. La società Indecast srl, a totale partecipazione del Comune di Castiglione delle Stiviere, ha curato gli interventi e gestisce. come detto il relativo servizio. Il parcheggio è a pagamento per le soste superiori a 60 minuti per “garantirà la rotazione costante dei veicoli, soddisfacendo così le esigenze di sosta di un alto numero di utenti, in particolare di quelli della struttura ospedaliera, in un’area in cui la possibilità di parcheggio è limitata”, dicono dal Comune. Per quanto riguarda le tariffe, la prima ora di sosta è, per l’appunto, gratuita, mentre per le successive il costo sarà di 1 euro all’ora, mentre per permanenze superiori alle nove ore, la tariffa sarà pari a 0,80 all’ora.

Tornando quindi alla polemica, diversi cittadini lamentano proprio la parte economica del servizio in quanto sostengono che non sia giusto e nemmeno etico che un tale servizio debba essere a pagamento e non gratuito.

“L’ospedale è un luogo di cura, di dolore, dove si va a fare le analisi o a trovare un parente. Il parcheggio a pagamento è una vergogna che serve solo a fare cassa”, scrive una persona sulla pagina Facebook di “Parliamo di Castiglione delle Stiviere”. “Ma così viene solo utilizzato da chi veramente ne ha bisogno e non da tutti quelli che devono poi andare da altre parti”, risponde qualcuno. “Il parcheggio a pagamento davanti ad un ospedale è una vergogna .Bastava mettere un limite di tempo e così i furbi venivano penalizzati”, affermano altri. Arriva anche un suggerimento: “ allora facciamo così : pass gratuito dato nei reparti per chi va a trovare un malato , chi vuol parcheggiare extra paghi”