Ciclismo Esordienti e Allievi – La pattuglia mantovana agli Italiani su pista

MANTOVA Si terranno sul velodromo di Dalmine, in provincia di Bergamo, da martedì 2 a venerdì 5 agosto, i Campionati Italiani della pista per le categorie maschili e femminili degli esordienti e degli allievi. Un palcoscenico assai prestigioso che avrà tra i suoi protagonisti anche un nutrito drappello di atleti mantovani che per l’occasione indosseranno le maglie delle rappresentative della Lombardia e del Veneto. Spicca la presenza femminile con la partecipazione ai tricolori delle esordienti Irene Ferrari e Sara Moreni del Gioca in bici Oglio Po, di Maria Acuti della Valcar e di Giulia Santella del Team Petrucci; mentre nella categorie allieve saranno in gara Maddalena Lodi Rizzini del Team Petrucci e Marina Filimon del Gioca in bici Oglio Po.

Per quanto concerne la sezione maschile, i convocati mantovani dal comitato regionale Fci della Lombardia sono gli allievi Damiano Lavelli e Federico Saccani (nella foto) del Mincio Chiese. Tutti i ragazzi mantovani gareggeranno sia nelle prove a squadre, sia in quelle individuali di specialità come l’Omnium Endurance e la Madison.