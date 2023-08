Giochi in strada di ieri e di oggi domenica 27 agosto davanti al circolo Arci Galliano

GOVERNOLO Avete mai giocato ai birilli mantovani? Conoscete lo sciàncol? Volete conoscere nuovi giochi in scatola? In occasione della Fiera centenaria di Sant’Agostino a Governolo il circolo Arci Galliano in collaborazione con Governolo Eventi organizza una mattinata dedicata alle famiglie, con tanti giochi in strada per tutti i gusti e tutte le età. Dalle 9 a mezzogiorno nello spazio antistante il circolo Arci Galliano di Governolo (via Veneto 43) sarà possibile conoscere nuovi e appassionanti giochi in scatola in collaborazione con gli Amici Ludici mentre grazie alla collaborazione con Csi Mantova sarà possibile conoscere e provare i giochi di una volta come lo sciàncol, la schida e la rana ma anche divertirti con tantissimi giochi non tecnologici realizzati in legno o materiali di recupero. L’evento è gratuito e aperto a tutti, grandi e piccini. Nel frattempo presso il circolo sarà aperto un punto ristoro dove poter fare colazione o un aperitivo. Le aree di gioco sono quasi tutte all’ombra ma si consiglia comunque di portare con sé cappello e spray antizanzare.

“È la prima volta che organizziamo questo evento – ha spiegato il presidente del circolo Egidio Ghisellini – ma vorremmo che diventasse un appuntamento fisso per la Fiera Centenaria di Governolo, un bel momento dove le famiglie possano divertirsi insieme e anche conoscere un po’ delle nostre storie e tradizioni. L’idea è nata perché nel nostro circolo abbiamo un gioco della rana da oltre 60 anni e volevamo far conoscere questo gioco tradizionale – praticato anche in altri paesi d’Europa e Sudamerica – anche ai più piccoli”