Cena a lume di candela, ripartono domani alle 20 le iniziative della Pro loco

OSTIGLIA Ripartono le iniziative della Pro Loco di Ostiglia. Giovedi 16 luglio l’associazione propone una cena a lume di candela nel Cortile Municipale di Ostiglia. Dalle ore 20.00.

Il menu è a base di pesce di mare, il costo è di euro 25, bevande e caffè inclusi.

Musica dal vivo con il piano- bar di Gianluca Baraldini e Luciano Gardona.

Per info e prenotazioni: Proloco Ostiglia, 0386 32151; 342 356 8236; 353 403 9405. Sono previste tutte le precauzioni di distanziamento inerenti alle direttive nazionali in vigore per il Covid 19.