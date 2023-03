Rugby serie B – Riparte la corsa promozione. I Caimani ricevono l’ostico Jesi. Marcoleoni: “Un banco di prova”

Viadana Dopo lo stop della scorsa settimana riprende il Campionato Nazionale di Serie B e la corsa dei Caimani verso la promozione. I gialloneri ospiteranno allo Stadio Zaffanella il Rugby Jesi. Sfida alla portata dei ragazzi di Madero-Tejerizo che vanno a recuperare capitan Cafarra, fermo ai box dalla sfida contro l’Unione Rugby San Benedetto. Confermato anche il giovane pilone Vallesi dell’U19 viadanese che andrà a completare la prima linea con Halalilo e Marcoleoni. Ad analizzare il match è proprio il tallonatore dei Caimani Marcoleoni: «Sarà una partita da non prendere sotto gamba. Jesi è già riuscita quest’anno ad andare contro i favori del pronostico e ottenere vittorie contro squadre più blasonate. Nonostante ci separino parecchi punti in classifica, dovremo dimostrare sul campo la nostra superiorità. Jesi ha un buon pacchetto di mischia, molto pesante, e sicuramente arriverà a Viadana consapevole di non aver nulla da perdere. Il nostro obiettivo è quello di imporre il nostro gioco fin dal primo minuto. Inoltre questa partita sarà un ottimo banco di prova per aumentare la consapevolezza delle nostre capacità, così da arrivare nella miglior forma possibile alla sfida con il Florentia». Confermato il restante pacchetto di mischia e la linea mediana mentre alle ali troveremo Sanchez e De La Mare. La coppia di centri sarà formata da Cristian Paternieri e Arena, confermato ad estremo Ferro. Ecco la formazione anti-Jesi: Ferro, De La Mare, Arena, C. Paternieri, Sanchez, M. Paternieri, Cafarra (C), Sarzi Amadè, Fierro, Cocconi, Decuzzi, Artoni, Vallesi, Marcoleoni, Halalilo. A disposizione: C. Gamboa, Galeotti, Novindi, Davolio, Joubert, Crivaro, Donica.

Serie C – Micro-B del Chiese

Il match di serie C tra Centurioni Rugby e Micro-B del Chiese, in programma oggi pomeriggio al MAV Stadium di Villa Carcina (Brescia), non verrà disputato per rinuncia dei Centurioni padroni di casa. Per il settore giovanile, a Casalmoro stamane il quadrangolare Under 13.