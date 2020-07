Calcio Serie C – Ufficiale: campionato al via il 27 settembre

MANTOVA Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli l’aveva già anticipato alla Voce di Mantova, ma da ieri è ufficiale: il prossimo campionato di Serie C prenderà il via domenica 27 settembre. La conferma è venuta in occasione del Consiglio Direttivo della Lega Pro, che ha visto i club di terza serie affrontare altri argomenti non meno importanti e che saranno oggetto di discussione nelle prossime settimane: le agevolazioni fiscali promesse dal governo, la riapertura degli stadi, i protocolli sanitari da rispettare.

Queste le parole dello stesso Ghirelli a margine del Direttivo: «Siamo sempre in attesa del provvedimento sul credito d’imposta e sull’istituzione dell’apprendistato. Ci manca il pubblico allo stadio che rappresenta una componente essenziale ed imprescindibile del calcio, oltre ad essere una risorsa fondamentale per i nostri club. Ci auguriamo che la curva epidemiologica del Paese continui nel miglioramento costante degli ultimi tempi, anche per consentire un alleggerimento del protocollo sanitario. Per la Serie C è molto difficile sopportare economicamente il controllo sanitario previsto e sarebbe di certo un ulteriore ostacolo per la sostenibilità dei nostri club». Tra i vari provvedimenti, il Direttivo ha approvato la modifica del regolamento del minutaggio dei giovani, che verrà portato all’Assemblea dei club del 24 luglio per l’approvazione.

Dunque il Mantova ha finalmente una data in base alla quale impostare la preparazione. Non è stata comunicata la data di inizio della Coppa Italia, ma si presume possa precedere di tre settimane la prima di campionato (lo scorso anno la Coppa partì il 3 agosto, il campionato il 24). Se così fosse, una data possibile sarebbe il week-end del 6 settembre. Il Mantova, dunque, dovrebbe cominciare la preparazione attorno a Ferragosto. In questi giorni la dirigenza sta valutando la sede del ritiro, anche se nessuna decisione verrà presa prima della scelta dell’allenatore.

Su questo versante non si registrano novità. Di Modesto si parla sempre più in ottica Napoli (Primavera), mentre Gilardino sembra sparito dai radar. Prende allora quota l’ipotesi che il prescelto sia un tecnico ancora impegnato nei play off di C o che attende di svincolarsi dal suo attuale club. Pecchia e Scienza sono già liberi, ma sulle loro tracce c’è il Palermo e non solo. Riolfo del Carpi e Gallo della Ternana sono solo gli ultimi nomi di una lunga lista che comprende Gautieri, Raffaele, Auteri, Diana ed altri candidati più o meno credibili. L’annuncio dell’allenatore, che arriverà entro massimo una settimana, sarà seguito a cascata da quelli dei nuovi giocatori.