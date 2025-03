Centro Studi Castelli, aggiornamento professionale, consulenza e innovazione nell’Alto Mantovano

Da oltre cinquant’anni, Centro Studi Castelli Srl si distingue come punto di riferimento per l’editoria, la formazione professionale e il supporto alla comunità locale, intrecciando la sua storia con lo Studio Professionale Castelli, la Castelli Servizi Srl e la Fondazione Senza Frontiere Onlus

CASTEL GOFFREDO – Nel cuore di Castel Goffredo, Centro Studi Castelli Srl rappresenta un esempio virtuoso di come competenza, innovazione e impegno possano contribuire allo sviluppo del territorio. Fondata nel 1973 dal Rag. Anselmo Castelli, l’azienda è nata con l’obiettivo di sintetizzare e diffondere le conoscenze acquisite in ambito fiscale e professionale per la categoria dei dottori commercialisti. Quella che inizialmente era una piccola realtà dedita alla redazione di dispense interne si è trasformata in un’organizzazione di respiro nazionale, grazie alla pubblicazione della prestigiosa rivista RATIO, oggi tra le più autorevoli nel panorama fiscale italiano.

Centro Studi Castelli offre servizi indispensabili per commercialisti, consulenti del lavoro, imprenditori e revisori contabili. Attraverso corsi di formazione, convegni, pubblicazioni settoriali e il “servizio quesiti”, l’istituzione risponde quotidianamente alle esigenze dei professionisti, fornendo strumenti aggiornati e approfondimenti sulle normative fiscali e lavorative.

La rivista RATIO, insieme a tutte le riviste “figlie” (per citarne alcune, Ratio Lavoro, Ratio Revisori e Sindaci, R-Evoluzione, Ratio Azienda, Ratio Nonprofit e molti altri prodotti dedicati) e al database omnicomprensivo Ratio Sfera, rappresenta un pilastro per chi cerca aggiornamenti tempestivi e analisi dettagliate su temi complessi.

L’attività non si limita al settore editoriale: la sua rete di esperti, operante a livello nazionale, è richiesta in tutta Italia per eventi formativi e consulenze private, consolidando Castel Goffredo come un polo d’eccellenza nel campo della consulenza fiscale.

Il successo del Centro Studi Castelli è strettamente legato allo Studio Professionale Castelli e a Castelli Servizi Srl, fondati anch’essi dal Rag. Anselmo Castelli, i quali si occupano di consulenza amministrativa, tributaria e del lavoro, offrendo supporto alle imprese locali. La sinergia tra Centro Studi Castelli e gli studi professionali del gruppo ha permesso di sviluppare un metodo unico di approccio alle problematiche fiscali, basato su competenza tecnica ed esperienza pratica.

Oltre all’attività professionale e editoriale, Centro Studi Castelli è profondamente radicato nella comunità mantovana attraverso la collaborazione con la Fondazione Senza Frontiere Onlus. Questa organizzazione non profit si dedica a progetti umanitari sia a livello locale che internazionale, promuovendo iniziative educative e sociali per migliorare le condizioni di vita delle persone più vulnerabili. Il sostegno alla fondazione riflette i valori etici del Centro Studi Castelli, dimostrando come l’impegno professionale possa andare di pari passo con la responsabilità sociale.

Centro Studi Castelli non è solo un’eccellenza professionale e editoriale; è anche un simbolo del potenziale che realtà locali possono esprimere quando radicano le loro attività nei valori della qualità e dell’innovazione. Con una visione lungimirante e un forte legame con il territorio mantovano, l’azienda continua a essere un punto di riferimento per chi cerca competenza e affidabilità. In un mondo in continua evoluzione, Centro Studi Castelli rimane fedele alla sua missione: assistere e formare professionisti preparati ad affrontare le sfide del presente e del futuro.