Chi va piano va sano e va a Buscoldo: limite abbassato da 90 a 70 km/h

CURTATONE La decisione della Provincia di Mantova di abbassare il limite di velocità dai 90 k/h a 70 sulla strada che porta da San Silvestro a Cesole, poco dopo Buscoldo, sta facendo discutere gli automobilisti che ogni giorno percorrono la provinciale. Soprattutto ha lasciato perplessi la notizia che a breve, prima in modo sperimentale e poi definitivo, entrerà in funzione un autovelox fisso. Il limitatore di velocità sarà infatti installato la settimana prossima corrispondenza dell’intersezione con la Strada Comunale Zaitina/Strada Salmaso Sante. Se tutti, e per tutti si intende sia Palazzo di Bagno che i cittadini, concordano sul fatto che quella strada sia estremamente pericolosa, diversi gli incidenti, anche purtroppo mortali, si sono verificati. negli ultimi anni. Al contrario le persone non sono del tutto convinte che abbassare la velocità e installare l’autovelox possano essere le uniche soluzioni. Opinioni discordanti rispetto la decisione della Provincia, sono state espresse da diversa gente sui social. In molti chiedono che oltre ad essere abbassato il limite, che addirittura considerano quasi inutile, venga fatta manutenzione alle rive dei fossi e allo stesso manto stradale. “Non credo sia solo la velocità il problema d tutti gli incidenti – si legge in un messaggio -. Per non dimenticare le strade completamente rotte, slalom a go go. Non credo che tutti vadano ai 1000 km/h con tutte le buche che c sono”. “Una vera genialata – scrive un’altra persona – Cosa pensano di risolvere.. dovrebbero sistemare l’asfalto e le rive dei fossi”.