Ciclista investito da un’auto a Castiglione trasferito in elicottero al Carlo Poma

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Un 45enne di Carpenedolo è rimasto ferito oggi 22 febbraio poco prima di mezzogiorno a Castiglione delle Stiviere dove è stato investito da un’auto mentre era in bicicletta. L’incidente è avvenuto in via Solferino. Sul luogo dell’incidente è stato rischiesto l’intervento dell’eliambulanza di Brescia che ha trasportato il ciclista al pronto soccorso del Poma dove è stato sottoposto a un’accurata serie di accertamenti. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi di legge.