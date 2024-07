Ciclista stroncato da un malore in strada Schiappa a San Benedetto Po. E’ un 52enne del paese

SAN BENEDETTO PO E’ stato trovato da alcuni automobilisti riverso in mezzo alla strada accanto alla sua bicicletta. Ogni soccorso è stato purtroppo inutile per un ciclista deceduto questa mattina in strada Schiappa a San Benedetto Po. L’uomo, che non aveva documenti è stato trovato intorno alle 10.45 ma non è dato sapere da quanto tempo fosse caduto sull’asfalto. Secondo una prima diagnosi il ciclista sarebbe stato stroncato da un malore, forse a causa del caldo. Sul posto oltre ai mezzi del 118 compresa l’eliambulanza di Parma, sono intervenuti anche i carabinieri. Dagli accertamenti dei carabinieri la vittima sarebbe un 52enne residente a San Benedetto Po che stava rientrando a casa dopo un giro in bicicletta nei dintorni.