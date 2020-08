Seconda Cat. – Sermide, c’è Paolozzi. Massarenti: “Incognita girone”

SERMIDE Ultimi fuochi di mercato in casa Sermide. Che ha trovato l’accordo con il Gonzaga per il prestito del giovane attaccante Paolozzi, ha avuta la conferma che Villani resta in biancazzurro e ora attende una risposta da Formigoni. Rimane la curiosità per conoscere girone (c’è il rischio di entrare in uno a 18) e avversarie. «Se delle altre squadre mantovane conosciamo il valore – dice il presidente Massarenti – l’incognita del girone è rappresentata dalle squadre cremonesi e bresciane che non conosciamo. Abbiamo fatto fatica a trovare giocatori per rinforzare l’organico, oltre a Paolozzi sono giunti Mora e Tioli, ma l’ossatura della squadra che tanto bene ha fatto la scorsa stagione in Seconda, con Rampani allenatore, è rimasta. Il nostro obiettivo è ovviamente quello di centrare la salvezza, resta da capire se effettivamente si potrà partire il 27 settembre e con quale protocollo, visto che questo mi sembra ancora difficile da applicare». La squadra si radunerà lunedì 24 agosto, Villani si unirà al gruppo dal 27.