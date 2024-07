C’è Mantova-Napoli, tutto esaurito a Dimaro. E i biancorossi sognano lo sgambetto

MANTOVA/DIMARO Il Mantova alza l’asticella, il prestigio e l’adrenalina. Dopo le sgambate con Molveno e Castiglione, i biancorossi si mettono alla prova con una big del calcio italiano, diciamo pure candidata allo scudetto: il Napoli. È un’amichevole molto attesa, quella che andrà in scena oggi alle ore 18 sul campo di Dimaro. E lo è da entrambe le parti. Il Mantova ha l’occasione di misurarsi con una grande squadra di Serie A; lo stesso Napoli è curioso di capire il suo livello di condizione, contro una compagine che ha fatto dell’organizzazione del gioco una peculiarità. E che, forte dell’ossatura mantenuta dall’anno scorso, si candida per un ruolo da “guastafeste” nel prossimo campionato di Serie B (ovviamente mantenendo la salvezza come obiettivo).

Davide Possanzini contro Antonio Conte. Due allenatori diversi per caratteristiche ed esperienza, accomunati però dalla ricerca della perfezione. Oltre che dal culto del lavoro. Il Napoli, com’è noto, viene da una stagione disastrosa e dal tecnico salentino ha deciso di ripartire per una sorta di rifondazione. Per gli azzurri sarà la seconda e ultima amichevole a Dimaro, dopo quella vinta 4-0 con i dilettanti dell’Alaune. Tra i marcatori di quella partita anche Walid Cheddira, che fece faville col Mantova nella stagione 2020-21 aprendosi la strada verso un luminoso futuro. Sarà un Napoli ancora privo dei nazionali, italiani e non. Ma con alcuni volti nuovi di spicco, come Spinazzola e Rafa Marìn. Difficilmente vedremo Osimhen, pare destinato al Psg. In ogni caso, pur essendo in fase di costruzione, sarà un Napoli a immagine e somiglianza del proprio allenatore. Dunque, nulla di meglio per questo Mantova a caccia di conferme.

I biancorossi saranno forse un po’ stanchi per l’amichevole di due giorni fa col Castiglione. Ma faranno leva sulle motivazioni, il che non è poco. Le prime due uscite hanno evidenziato una squadra vivace e che non ha perso un briciolo della compattezza della scorsa stagione. Solo col Castiglione è emersa qualche leggerezza difensiva, sottolineata anche da Possanzini a fine partita («occhio perchè in Serie B la cura del dettaglio è fondamentale»). Nulla di grave, anzi aspetti su cui lavorare nelle settimane che ci separano all’inizio del campionato (18 agosto a Reggio Emilia)..

I biancorossi oggi saranno privi di Radaelli, De Maio, Artioli e Maggioni, tutti ai box. Ci sarà invece Fiori, che ha smaltito lo stato febbrile accusato mercoledì. E ci saranno soprattutto 300 tifosi mantovani sugli spalti, sistemati in curva Carciato: i biglietti a loro destinati sono andati esauriti. Idem i 1.000 tagliandi a disposizione dei napoletani: polverizzati. Sarà una festa. Dove il Mantova non vuole fare la figura dell’imbucato.