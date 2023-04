Clima e ambiente, Madre Terra insegna

CASTIGLIONE Ieri al parco Desenzani di Castiglione si è svolta “Madre Terra”: la manifestazione, con il patrocinio di Regione Lombardia e Provincia di Mantova, ha come obiettivo quello di informare e sensibilizzare i cittadini sulle problematiche relative al cambiamento climatico cogliendo l’occasione per attuare considerazioni e riflessioni sulle condizioni del nostro pianeta e sull’impegno a cui tutti noi siamo chiamati. Per l’intera giornata molteplici le attività a tema “green” come laboratori creativi, giochi di una volta, gruppi di lettura, spettacoli e tante altre iniziative per bambini, ragazzi e famiglie a cura di associazioni locali da sempre impegnate nella tutela e nella salvaguardia dell’ambiente. A metà mattinata poi il discorso inaugurale del sindaco Enrico Volpi: «Questo appuntamento è ormai una tradizione per la nostra città. È un’occasione per ribadire ancora una volta che Castiglione è contro ogni forma di “violenza” sulla natura e che l’amministrazione e la collettività sono pronte a mettere in campo ogni azione utile per salvaguardare l’ambiente che ci circonda». Il riferimento è chiaro: il polo logistico in località Valle. «Ipotesi e progetti sconsiderati sono qualcosa di aberrante. Immaginare un insediamento di quel tipo e con quelle dimensioni in un territorio del genere non ha alcun senso». E su “Madre Terra”: «Auspico, ma sono sicuro che questo evento possa ampliarsi con il passare degli anni e coinvolgere ancora più realtà e partner». Tra le novità di questa edizione “Il Cucciolo”: «Abbiamo proposto esperienze per la fascia 0-3 anni utilizzando materiali naturali, di riciclo e legati alla terra – ha raccontato Elisa Canuti coordinatrice dell’asilo nido comunale – accompagnando i più piccoli in attività come ad esempio quella della semina. Ma non sono mancati i momenti di gioco. Quest’occasione ci ha permesso di mostrare pensiero e modalità del nostro lavoro. Unire la nostra preparazione pedagogica alla capacità relazionale è la caratteristica che ci contraddistingue da sempre».

Angelo Maria Castaldo