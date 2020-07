Tuffi – Il terzetto della Canottieri agli Italiani giovanili di Roma

MANTOVA Tre giovani atlete della Canottieri Mincio prenderanno parte ai Campionati Italiani estivi di Categoria (C2, C1, Ragazzi, Juniores) in programma da domani a domenica allo Stadio del Nuoto di Roma. Sara Buzzoni, classe 2004, al primo anno Juniores e già più volte medagliata nelle categorie inferiori, gareggerà venerdì: al mattino (dalle ore 9) dal trampolino un metro, nel pomeriggio dai tre. La prima a tuffarsi sarà però, nella categoria Ragazze, Caterina Boscaglia (classe 2006): domani mattina (ore 9) la gara dal metro, nel pomeriggio quella dai tre. La più piccina del terzetto, Beatrice Micale (2007), chiuderà la rassegna con le gare domenicali: al mattino dal metro, nel pomeriggio dai tre.

I Campionati Italiani Assoluti si disputeranno invece a Bolzano, dal 5 al 7 agosto, con la mantovana Sara Borghi, portacolori del Bolzano Nuoto, a caccia di una medaglia nella gara dal metro in programma giovedì 6.

Nuoto – Con i Campionati nazionali di categoria su base regionale in vasca da 50 metri riparte anche l’attività del nuoto. La viadanese Nicoletta Ruberti, tesserata per il Club Azzurra Bologna, gareggia oggi nel capoluogo emiliano nei 50 stile libero; venerdì farà i 100. Nel weekend toccherà poi a Rachele Regattieri, dell’Aquatic Center, impegnata sulle tre distanze a dorso (50, 100 e 200 metri) nel campionato lombardo alla piscina Lamarmora di Brescia.