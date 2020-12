Colpito alla testa da un portone, tragedia sfiorata a Pegognaga

PEGOGNAGA – Il maltempo che ha imperversato per tutta la giornata di ieri nella nostra provincia, e in particolare il forte vento, ha lasciato dietro di sè anche un ferito: un bracciante agricolo di 46 anni, impiegato in un’azienda di Pegognaga, è stato infatti colpito al capo da un pesante portone metallico di un capannone ed è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Mantova. Per fortuna le condizioni dell’uomo, apparse gravi in un primo momento, sono decisamente migliorate col passare delle ore e in serata l’uomo è stato dichiarato fuori pericolo.

A muovere pericolosamente il portone in metalle il forte vento che spirava già dalle prime ore del mattino di ieri: il bracciante, un 46enne di origine indiana residente a Pegognaga, stava entrando nel capannone quando il portone si è spalancato di colpo centrando in pieno lo sfortunato operaio. Il fatto si verificava poco prima delle 7.30 e l’uomo, subito soccorso dai colleghi, veniva raggiunto dai sanitari del 118, dai carabinieri di Pegognaga e dai tecnici dell’Asl di Suzzara: viste le condizioni si disponeva il ricovero del 46enne a Mantova dove gli veniva riscontrato un forte trauma cranico con ferita. Per fortuna le condizioni dell’uomo sono però migliorate col passare delle ore; non è stata ancora ufficializzata la prognosi.