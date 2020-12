Calcio dilettanti, verso le elezioni Crl – Ferretti (Curtatone) sta con Pasquali: “E’ l’uomo del rinnovamento”

CURTATONE Il candidato al ruolo di Delegato Assembleare per la provincia di Mantova, nella lista di Alberto Pasquali, è il presidente del Curtatone Paolo Ferretti, non nuovo alla chiamata elettorale. «Quattro anni fa – ricorda – quando Baretti divenne presidente del Crl, io risultai il primo dei non eletti. Mi auguro stavolta di ottenere l’incarico che mi consentirebbe di partecipare alle riunioni del Crl a Milano, rapportarmi attivamente con la Delegazione provinciale e con le società del territorio».

Pasquali, da molti anni Delegato Figc di Brescia, il volto nuovo di queste elezioni, sta raccogliendo molti consensi tra le società mantovane. «Non tutte però lo appoggiano – precisa Ferretti – e certo Tavecchio è un candidato autorevole, che sa come muoversi nei palazzi. Due, tra gli altri, sono i punti in comune dei rispettivi programmi, vincolo sportivo e fiscalità: sono temi fondamentali per le società. Personalmente ho avuto modo di ascoltare entrambi in questi giorni». E la scelta è caduta su Pasquali, tanto da scendere in campo nella sua squadra. «Ha le idee chiare – assicura Ferretti – sul calcio dilettantistico e sul ruolo delle società, conosce da vicino le loro problematiche, si è adoperato per mantenere vivi i contatti anche durante lo stop dell’attività con incontri costanti. Ho avuto modo di conoscerlo da poco, mi ha subito colpito la sua chiarezza, il suo programma. Si presenta molto bene, definiamolo il candidato del rinnovamento. Mi auguro possa diventare presidente del Crl e, in quel caso, di avere con lui un rapporto chiaro e franco».