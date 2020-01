Coltello da Rambo in auto: denunciato 40enne

POGGIO RUSCO Cosa volesse farci, non è dato sapere. O, per lo meno, ai carabinieri non ha fornito alcuna spiegazione: in auto infatti i militari gli hanno trovato un coltello da Rambo della lunghezza di 37 centimetri che, alla fine delle formalità, hanno poi posto sotto sequestro. Il proprietario del coltellaccio, invece, è stato denunciato per detenzione illegale di arma.

L’episodio si è verificato nella serata di martedì. Durante un controllo nel centro di Poggio Rusco, infatti, i carabinieri della locale stazione ad un tratto hanno incrociato un’automobile che hanno deciso di fermare. A bordo vi era un quarantenne di origine marocchina e regolare sul territorio italiano.

Tutto a posto, quindi? Non proprio. I militari infatti hanno poi proceduto con la perquisizione dell’automobile, scoprendo come all’interno vi fosse il grosso coltello, tra l’altro con l’impugnatura decorata come una tuta mimetica militare. A quel punto i carabinieri hanno chiesto al 49enne, perché in auto avesse un coltello di quel genere, ma l’uomo non ha saputo fornire risposta. Sta di fatto che, considerata la situazione, i militari non hanno potuto fare altro che porre il coltello sotto sequestro e alla fine denunciare l’uomo per possesso ingiustificato di arma.

L’uomo, quindi, ora dovrà rispondere alla procura di Mantova del possesso del coltello, spiegando all’autorità giudiziaria i motivi per i quali si stesse aggirando per le strade del centro di Poggio Rusco con un’arma bianca di tali dimensioni.