Calcio Eccellenza – Mister Esposito: “Castiglione, finiamo bene l’anno”. Idea Vincenzi per i regali di Natale

Castiglione La vittoria ottenuta domenica scorsa al “Lusetti” sulla Luisiana ha restituito subito il sorriso al Castiglione dopo la sconfitta di Offanengo. I Mastini hanno raggiunto quota 31 punti, in piena zona play off, e domenica prossima giocheranno l’ultima partita del girone d’andata sul campo dell’Ospitaletto, che li precede di una lunghezza. Battere una diretta concorrente (e scavalcarla in classifica) sarebbe certamente il modo migliore per chiudere l’anno.

Comunque vada l’ultima partita del 2022, mister Esposito può essere soddisfatto del cammino della squadra, anche alla luce degli affanni della passata stagione. «La sconfitta di Offanengo, 3-0, suonava come una mazzata, ma il risultato era bugiardo – afferma il tecnico rossoblù – l’approccio in quel caso non è stato dei migliori, abbiamo concesso i primi venti minuti, poi abbiamo cominciato a giocare, anche bene nella ripresa, ma non è servito. La lezione è servita perchè domenica, contro la Luisiana, siamo entrati in campo subito concentrati. I problemi maggiori sono venuti dal fatto di aver giocato su un terreno molto pesante e nel primo tempo abbiamo incontrato parecchie difficoltà, contro una squadra che non concedeva spazi. Nella ripresa ho variato l’assetto tattico, passando al 4-2-4, cercando di risolvere la gara con gli schemi su calci da fermo che proviamo durante la settimana. E l’abbiamo vinta proprio così, stavolta anche con un pizzico di fortuna».

«L’Ospitaletto è un’ottima squadra, ben allenata – prosegue il mister riguardo al prossimo match – ha iniziato male il campionato, poi si è ripresa e non perde da undici giornate. Domenica è andata a vincere a Caravaggio. Sono due settimane che studio i nostri prossimi avversari, sarà certamente una gara difficile. Abbiamo qualche giocatore influenzato, spero di recuperare tutti. Mercato? Ora penso a finire bene l’andata, quindi parlerò con la dirigenza: un rinforzo per ogni reparto ci vorrebbe, ma bisogna trovare giocatori adatti, senza fare follie. Vincenzi del Colorno? Era un obiettivo in estate, potrebbe ritornare di moda…».