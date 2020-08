Calcio Serie C – Botti di Ferragosto per il Mantova: presi Panizzi, Tosi e Pinton

MANTOVA Lavori in corso in casa Mantova. Anche nel week-end di Ferragosto. Un mercato senza sosta, quello di viale Te. Dopo un periodo di immobilismo, ecco che va a delinearsi la nuova rosa biancorossa.

Colpo in difesa. La dirigenza di viale Te ieri ha annunciato l’acquisto di Erik Panizzi, difensore classe ‘94, ex giocatore del Siena, che nelle ultime ore era entrato nel mirino di Gubbio e Feralpisalò. Questi due club sono però arrivati troppo tardi. La società di viale Te si era mossa ben prima e ha sbaragliato la concorrenza. Altro difensore d’esperienza che va ad affiancarsi a Milillo, arrivato in settimana. Per Panizzi una lunga carriera in serie C con le maglie di Reggiana, Pro Patria, Alessandria e Siena. Alla Regia, Panizzi ha giocato anche con Altinier e conosce molto bene pure Finocchio, che lo aiuterà nell’inserimento nel nuovo gruppo.

Nuovi botti in arrivo. L’annuncio è arrivato ieri e domani potrebbero aggiungersi altri due colpi. Tutto fatto per due giovani dell’Hellas Verona. Il Mantova è pronto a tesserare anche Matteo Pinton, centrocampista classe ‘98, da due anni alla Virtus Vecomp Verona. Ha giocato in Serie D anche nell’Unione Feltre e nel Mestre. Pinton è cresciuto nel vivaio del Verona come Riccardo Tosi, portiere classe ‘99, lo scorso ano all’Arzignano. I due arriveranno al Mantova a titolo definitivo e firmeranno un contro pluriennale.

Presenti al raduno. Tre acquisti che andranno ad aggiungersi a quelli già annunciati dalla società: Silvestro, Guccione, Finocchio, Lisi, Haveri, Tosi. Andare a martedì 18, giorno in cui è stato fissato il raduno, il ds Righi proverà a chiudere altri acquisti.

Chi resta in sospeso. Ancora da definire le posizioni di Baniya e Borghetto. I due ex biancorossi, lo scorso anno impegnati con il Renate e il Bisceglie, restano degli obiettivi della società e a breve dovrebbero rientrare al Mantova. Previsti incontri anche per la giornata odierna e quella di domani per discutere di altri profili da inserire nelle varie zone del campo.

Trattative future. Per i botti di mercato invece è ancora presto. La società si attrezzerà soprattutto là davanti per regalare a mister Troise dei giocatori da abbinare alle qualità di Guccione. Anche quest’anno il Mantova potrebbe avere un attacco importante. Gli affari migliori potrebbero arrivare alla fine. Idem per i giovani della Primavera del Verona che sono impegnati nella finale di Coppa Italia il 26 agosto.

La regola del 22. In ogni caso, nel costruire la rosa si dovrà tenere conto del nuovo regolamento, che prevede il tesseramento di 22 giocatori. Una regola che sta creando parecchi malumori tra i giocatori e tra le dirigenze dei vari club. Nessuno escluso.

Massima attenzione, quindi, all’età dei giocatori. Anche perchè quest’anno le squadre si daranno battaglia in un campionato lungo, con tanti turni infrasettimanali, e sarà necessario avere le energie fisiche adeguate per cercare di portare a casa le partite. Per vedere la rosa al completo bisognerà pazientare ancora un po’ di tempo, ma la strada ormai è tracciata e il Mantova è pronto a raggiungere i suoi obiettivi: anche sul mercato.