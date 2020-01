Mondiali di rugby, Pd: “Il Comune dia un aiuto concreto”

VIADANA Su impulso del candidato sindaco Fabrizia Zaffanella, il Pd tramite il capogruppo Nicola Federici e il consigliere Adriano Saccani, ha presentato una mozione inerente i mondiali under 20 di rugby che si terranno a Viadana.

Come noto, la cittadina virgiliana è inserita tra le città che ospiteranno il torneo a luglio di quest’anno e precisamente nelle date del 8, 13 e 18 luglio. «Questa manifestazione – esordiscono i dem – vedrà la partecipazione in forma di volontari di decine di viadanesi. Per realizzarla servono risorse e strutture di Hospitaly per ricevere tutte le persone che parteciperanno all’evento». Rivolgendosi al sindaco e alla giunta i due esponenti d’opposizione chiedono di «sostenere tale manifestazione, il club, l’associazione sportiva e la Fir in tutte le forme tra cui la fornitura delle attrezzatture in forma gratuita, l’aiuto nell’ottenimento di eventuali autorizzazioni, il coordinamento della sicurezza, della viabilità e della logistica, ma anche il sostegno per la ricerca di finanziamenti anche da privati per compartecipare ai costi che comportano la gestione di eventi mondiali di tale portata». Un’azione che deve prevedere anche un impegno per «creare eventi culturali, promuovere in ogni forma tale evento anche attraverso l’utilizzo dei banner pubblicitari di proprietà».

Uno sforzo da compiere cercando di ridurre l’impatto ambientale «favorendo la sostenibilità dell’iniziativa tramite l’utilizzo di materiali riciclabili e non monouso, raccolta differenziata rifiuti, riduzione plastica, distribuzione gratuita borracce, creare zone per i fumatori che siano al di fuori delle tribune e ogni altra iniziative sostenibile».

Lorenzo Costa