Casalmaggiore, salta lo spettacolo con Ambra Angiolini

CASALMAGGIORE Lo spettacolo “IL NODO” di Johnna Adams, regia di Serena Sinigaglia, previsto per il giorno 23 gennaio 2020 al Teatro Zenith di Casalmaggiore è stato rinviato a data da definire per sopraggiunti problemi tecnici.

Il rimborso dei biglietti potrà essere effettuato entro e non oltre il 31 gennaio 2020:

– Se l’acquisto è stato effettuato in un Punto Vendita è possibile chiedere il rimborso del biglietto presso lo stesso Punto Vendita consegnando i biglietti in originale.

– Se l’acquisto è stato effettuato on line o tramite call center TicketOne, il customer service invierà una e mail ai clienti contenente i dettagli

– Se l’acquisto è stato effettuato presso la biglietteria del Teatro Zenith è possibile richiedere il rimborso alla stessa biglietteria giovedì 23 gennaio dalle ore 20 oppure sabato 25 gennaio dalle ore 10 alle ore 12