Colto da malore dopo avere salvato il suo cane finito in Po: muore un 86enne

QUINGENTOLE Dramma sull’argine di Quingentole oggi poco dopo le 13. Il cane di una coppia di anziani coniugi di Brescia che stavano facendo una passeggiata è finito in Po. Il padrone, un uomo di 86 anni, Paolo Muller di Brescia, si è precipitato per salvarlo riuscendoci, ma è stato poi colto da malore ed è morto poco dopo il ricovero in ospedale. L’anziano si era calato lungo la scarpata riuscendo a recuperare l’animale con l’aiuto di un passante e anche dei vigili del fuoco. A causa dello sforzo e anche del caldo, però, l’anziano si era sentito male e si era accasciato a terra. Gli stessi vigili del fuoco avevano tentato di rianimarlo in attesa dell’arrivo dell’auto medica del 118. Dopo un ulteriore tentativo di rianimazione da parte del personale medico, l’uomo era stato caricato su un’ambulanza e trasportato all’ospedale di Pieve di Coriano in gravissime condizioni, e dove è poi deceduto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Borgo Mantovano.