Tamburello serie A – Castellaro-Cere: che lotta per la finale. Avanti Solferino, basta solo un punto

Pierron (Castellaro)
Pierron (Castellaro)

Mantova Cresce l’attesa per le gare di ritorno stasera (ore 21.30) delle semifinali nella massima serie maschile. I campioni d’Italia e d’Europa in carica del Solferino cercheranno il punto necessario per staccare il pass della finalissima-scudetto nella sfida interna contro l’Arcene, messo ko una settimana fa con un doppio 6-3 a San Paolo d’Argon, campo che sarà il teatro della finale scudetto del prossimo 15 agosto. Mantovani favoriti, con i bergamaschi che le proveranno tutte per ribaltare la situazione. A Castellaro invece è di scena il derby con il Ceresara, con la compagine di casa che cercherà di ribaltare la situazione dopo il ko al tie-break patito una settimana fa a Cereta. Match che si preannuncia equilibrato e aperto a qualsiasi risultato, con posta in palio elevata per entrambe le società virgiliane. L’atmosfera si preannuncia calda e coinvolgente, con il pubblico pronto a sostenere le proprie squadre fino all’ultimo scambio. Sarà una serata di grande sport e spettacolo, in cui ogni dettaglio potrà fare la differenza. Le emozioni non mancheranno, con i tifosi pronti a vivere novanta minuti di pura passione.

