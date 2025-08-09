Tamburello serie A – Castellaro-Cere: che lotta per la finale. Avanti Solferino, basta solo un punto

Mantova Cresce l’attesa per le gare di ritorno stasera (ore 21.30) delle semifinali nella massima serie maschile. I campioni d’Italia e d’Europa in carica del Solferino cercheranno il punto necessario per staccare il pass della finalissima-scudetto nella sfida interna contro l’Arcene, messo ko una settimana fa con un doppio 6-3 a San Paolo d’Argon, campo che sarà il teatro della finale scudetto del prossimo 15 agosto. Mantovani favoriti, con i bergamaschi che le proveranno tutte per ribaltare la situazione. A Castellaro invece è di scena il derby con il Ceresara, con la compagine di casa che cercherà di ribaltare la situazione dopo il ko al tie-break patito una settimana fa a Cereta. Match che si preannuncia equilibrato e aperto a qualsiasi risultato, con posta in palio elevata per entrambe le società virgiliane. L’atmosfera si preannuncia calda e coinvolgente, con il pubblico pronto a sostenere le proprie squadre fino all’ultimo scambio. Sarà una serata di grande sport e spettacolo, in cui ogni dettaglio potrà fare la differenza. Le emozioni non mancheranno, con i tifosi pronti a vivere novanta minuti di pura passione.