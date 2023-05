L’evento – Giusy Versace presenta al Sociale il suo libro: “Con la testa e il cuore si va ovunque”

Mantova Giusy Versace, senatrice e campionessa paralimpica italiana, alle ore 11 sarà al Foyer del Teatro Sociale per presentare il suo libro: “Con la testa e con il cuore si va ovunque” (ed. Mondadori). Si tratta dell’autobiografia di Giusy, che racconta la sua esperienza di vita e di sport, dalla perdita delle gambe fino alla vittoria nei campionati paralimpici italiani. L’appuntamento, organizzato dal movimento politico “Azione Mantova”, sarà un momento di incontro coi propri iscritti e simpatizzanti. Giusy Versace ha anche creato una onlus, “Disabili No Limits”, che raccoglie fondi per donare ausili a chi non può permetterseli.