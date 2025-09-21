Con la moto contro un’auto che fa retromarcia: muore 55enne di Solferino

SOLFERINO Tragedia della strada oggi pomeriggio a Castel Vengazo di Lonato nei pressi della cascina Biata su via Fenil Vecchio. Un 55enne di Solferino ha perso la vita in seguito allo scontro fra la sua moto e un’auto. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, avvenuto intorno alle 17, il 55enne mantovano stava percorrendo la strada in sella alla sua moto Bmw quando da una strada laterale è spuntata una Renault Megane che stava facendo retromarcia. Il 55enne non è riuscito a evitare l’impatto ed è stato sbalzato a diversi metri di distanza. le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi. Sul posto è intervenuta auto medica ed eliambulanza ma per il motocilista non c’è stato purtroppo nulla da fare.