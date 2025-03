Borgo Virgilio, arrestato un 45enne

BORGO VIRGILIO I Carabinieri della Stazione di Borgo Virgilio, nei giorni scorsi, hanno arrestato un 45nne residente in quel centro, in esecuzione all’ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Mantova, dovendo scontare la pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione per reati di lesioni aggravate e minacce, reati commessi a Borgo Virgilio dal 2018 al 2022.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Mantova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.