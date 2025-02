Controlli nei centri massaggi cinesi: chiusi due su sei e multe per 40mila euro

MANTOVA Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio condivisi dal Prefetto della provincia di Mantova Roberto Bolognesi, in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con un articolato dispositivo di forze, composte da pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, supportate dai Carabinieri del NAS di Cremona e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Mantova, sono stati passati a setaccio i centri massaggi della provincia.

Nelle giornate del 30 gennaio, del 7 e del 14 febbraio sono stati complessivamente controllati 6 esercizi a Castiglione delle Stiviere, Suzzara, Ostiglia e Viadana, tutti gestiti da donne cinesi.

Due centri massaggi hanno dovuto abbassare le serrande ed è stata sospesa l’attività per l’impiego di lavoratori in nero e per rischi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tre titolari di centri massaggi sono stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria: uno per favoreggiamento della permanenza clandestina di un lavoratore, uno per violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ed uno per aver impiegato un lavoratore in nero ed irregolare.

Numerose sono le contravvenzioni elevate a carico delle 6 attività controllate. Complessivamente sono state elevate contravvenzioni per un importo pari ad oltre 40.000 euro.