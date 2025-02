Due incidenti con feriti gravi nella notte in provincia

MANTOVA Due feriti gravi in due incidenti avvenuti la scorsa notte in provincia. Il primo alle 2.30 a Cerese sulla ex statale Romana, dove si è verificato uno scontro fra due auto. Ad avere la peggio è stato un uomo di 49 anni che stava andando a prendere la figlia in una discoteca della zona. L’uomo è stato ricoverato in codice rosso e prognosi riservata al Poma. Ricoverati al Poma anche un 17enne e due 20enni che erano sull’altra auto; le loro condizioni sarebbero meno gravi. Sul posto Polizia Stradale, 118 e vigili del fuoco. Questi ultimi sono intervenuti anche su un secondo incidente avvenuto alle 4.30 in strada Argine Cattaneo tra Suzzara e Pegognaga, dove una Fiat Punto con a bordo un 53enne e un 30enne entrambi di Pegognaga, è uscita di strada capottando più volte in un campo. Gravi le condizioni del 53enne, ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Poma di Mantova come il 30enne che però ha riportato conseguenze meno gravi nell’incidente. Rilievi di legge dei carabinieri di Pegognaga.