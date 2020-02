Gara di imbottigliamento di Lambrusco Mantovano a San Benedetto Po

SAN BENEDETTO PO Pronti, partenza, via! Domenica 16 febbraio a San Benetto Po si terrà la prima gara di imbottigliamento di Lambrusco Mantovano Dop biologico. A organizzarla è l’azienda agricola Bugno Martino, che aprirà le porte a chi vorrà mettere alla prova le proprie capacità di imbottigliatore ma anche a chi desidera cimentarsi per la prima volta con un’antica pratica contadina affascinante e divertente per trascorrere un pomeriggio in allegria.

L’iscrizione alla gara è gratuita, per partecipare entro venerdì 14 febbraio occorre portare in cantina (Strada Zottole 93, San Benedetto Po) la propria damigiana, che sarà preparata per l’imbottigliamento. Chi non ha una damigiana potrà comunque partecipare facendone richiesta per tempo a Bugno Martino.

Il giorno della gara le squadre, composte da una o due persone, si sfideranno in una gara di velocità: chi riuscirà a imbottigliare più bottiglie da 0,75 in meno tempo partendo da una damigiana da 54 litri vincerà tutto il contenuto. Golosità enogastronomiche andranno anche ai secondi e ai terzi classificati. Per info e prenotazioni: tel. 3494034138.

Al termine della sfida pomeriggio conviviale con pane, salame e lambrusco per tutti.