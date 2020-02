Madre muore in scooter contro un albero. Stava andando a prendere il figlio a scuola

CERESARA Tragedia intorno alle 13 di oggi, giovedì 13 febbraio, alle porte di Ceresara. Rachele Marino, 39 anni, è morta finendo con il proprio scooter contro un albero. Inutili i tentativi di soccorso da parte del 118, così come l’intervento dell’elisoccorso da Brescia; la donna è spirata sul posto. Pare che la 39enne, che abitava in paese, stesse andando a prendere il figlio di 8 anni all’uscita da scuola. La dinamica è al vaglio della Polizia Stradale di Ostiglia, i cui agenti hanno eseguito i rilievi di legge. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di un malore che potrebbe avere colto la donna mentre era in sella al suo scooter. Rachele Marino oltre al figlio di 8 anni lascia anche una figlia 15enne e il marito.