Applausi per le esibizioni natalizie del Coro “Roberto Modena”

CASTEL D’ARIO Come da promessa, in occasione delle festività natalizie il Coro “Roberto Modena” Auser di Castel d’Ario è tornato ad esibirsi presso le case di riposo “Mazzali” di Mantova e “Nuvolari” di Roncoferraro.

Il programma del concerto elaborato dai maestri Carlo Vincenzi e Alberto Martini ha consistito nell’esecuzione dei brani già inseriti nel curriculum, con riferimento al periodo compreso tra gli anni ’50 e i ’70, alla quale si sono aggiunti quelli tipici della tradizione natalizia. Entrambi gli ambienti sono stati rinvigoriti dalla presenza del Coro casteldariese che durante le performance ha coinvolto anche il personale delle fondazioni, nell’ottica, riuscita, di regalare sorrisi ed emozioni con la propria musica. Ma gli impegni non finiscono qui. Il 4 gennaio si esibirà nel teatro Casa del Popolo di Castel d’Ario insieme alla Banda Musicale per gli auguri del nuovo anno, mentre il 9 gennaio il concerto sarà replicato al teatro comunale di Nogara. (m.v.)