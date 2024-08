Da Napoli a Mantova per tentare di investire con l’auto un 28enne e prenderlo a sprangate: 4 arresti per tentato omicidio

BORGO VIRGILIO Nelle prime ore del mattino di martedì scorso, militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Mantova con la collaborazione dei colleghi della Stazione di Napoli Scampia, hanno eseguito una ordinanza di misura cautelare personale del GIP di Mantova, su richiesta della locale Procura della Repubblica, che ha portato all’applicazione della misura nei confronti di quattro soggetti di origini campana, siciliana e Albanese, tre di questi tradotti, in regime di custodia cautelare, presso la Casa Circondariale di via Poma e il quarto presso quella di Napoli. In particolare, le indagini in parola, vertevano su un episodio criminoso avvenuto lo scorso mese di giugno nel comune di Borgo Virgilio, in relazione al quale l’Arma dei Carabinieri ha condotto serrate ed articolate indagini che hanno consentito di identificare i quattro soggetti ritenuti responsabili a vario titolo di tentato omicidio.

Il crimine contestato ai soggetti è avvenuto il 23 giugno scorso, allorquando i quattro odierni indagati avrebbero tentato di investire con la loro autovettura la persona offesa, un 28enne residente a Borgo Virgilio, scesi dal veicolo lo avrebbero percosso con tubi di ferro e una chiave a pappagallo causandogli traumi al cranio, al torace, la frattura del setto nasale, lasciandolo tramortito a terra e allontanandosi in tutta fretta.

Le indagini, condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Mantova, sono state espletate con estrema attenzione, analizzando i circuiti di videosorveglianza, effettuando una comparazione forense delle immagini con i soggetti sospettati, oltre all’analisi di tutti i dati presenti sulle Banche Dati, quali controlli di polizia effettuati nei momenti immediatamente precedenti o successivi al reato. Gli investigatori sono così riusciti a raccogliere numerosi ed univoci elementi indiziari a carico dei soggetti.