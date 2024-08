Rugby serie A Elite – Il Viadana piazza un altro poker di conferme: Ciofani, Oubiña, Marchiori e Zanatta

Viadana Non si fermano i rinnovi del Rugby Viadana 1970 che vede man mano una rosa sempre più compatta e in gran parte confermata. Altri quattro giocatori continueranno a vestire la maglia giallonera: Alessandro Ciofani, Juan Cruz Marchiori, Rodrigo Oubiña e Lorenzo Zanatta.

Alessandro Ciofani

Dopo due stagioni a Rovigo ha fatto ritorno a Viadana, ritrovando fin da subito confidenza e un posto tra i titolari. Un fastidioso infortunio lo ha tenuto lontano dal campo per alcuni mesi, per poi ritrovare nella parte finale della stagione la maglia numero 11. La veloce ala, MVP nel 2021, continuerà a vestire la maglia del Viadana. «Sono molto contento di restare qui e che sia stata confermata la maggior parte del gruppo con cui l’anno scorso abbiamo fatto un grande campionato. Quest’anno sarà ancora più tosta, ma siamo pronti a tutte le nuove sfide».

Juan Cruz Marchiori

Alla sua prima stagione, la giovane seconda linea classe 2002 si è guadagnata la maglia da titolare con i Caimani e successivamente la fiducia di coach Pavan, che gli ha permesso di esordire con la prima squadra nel match vittorioso contro il Rugby Colorno. «Sono contento di rimanere a Viadana – afferma Juan – sia per lo staff che mi spinge sempre a migliorare sia per il bellissimo gruppo che si è formato. Non vedo l’ora di iniziare la preparazione e di lottare per un posto nei primi 23».

Rodrigo Oubiña

Seconda stagione in giallonero per l’esperto pilone argentino che ancora una volta ha dimostrato solidità in mischia chiusa e, nonostante il fisico imponente, mobilità nel gioco aperto. Il Rugby Viadana 1970 non si lascia sfuggire le sue prestazioni e lo conferma per un altro anno. «Sono felice di restare a Viadana – afferma Rodrigo – Siamo un bel gruppo, sia di giocatori sia di staff e società, con tanta voglia di crescere e l’ambizione di migliorare quanto fatto la scorsa stagione. Auguro un buon anno a tutto il Rugby Viadana 1970»

Lorenzo Zanatta

Lorenzo è arrivato la scorsa stagione dal Rugby Parabiago per infoltire un ruolo con un alta competizione, la terza linea. Ha dimostrato fin da subito una predisposizione al lavoro, guadagnandosi dapprima un posto tra i titolari con i Caimani in Serie A e poi l’esordio in prima squadra. Anche Lorenzo continuerà a far parte della rosa del Rugby Viadana 1970. «Sono entusiasta di potermi rimettere in gioco in una squadra così forte – afferma – C’è tanto lavoro da fare per migliorare i risultati personali e di squadra raggiunti l’anno scorso ma sono certo che grazie anche al gruppo e allo staff sarà un piacere vivere quest’anno sportivo. Non vedo l’ora di tornare in campo sperando di trovare ancora il tifo e sostegno che il popolo viadanese è riuscito a darci la scorsa stagione».