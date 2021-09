Calcio Serie C: TRENTO-MANTOVA 2-1 (aggiornamenti live)

TRENTO Buonasera dallo stadio Briamasco di Trento. Contro gli Aquilotti padroni di casa, il Mantova prova a dare un seguito alla vittoria ottenuta domenica col Piacenza. In classifica il Trento precede di 2 punti i biancorossi ed è reduce dal pesante 1-1 in casa della Pro Vercelli. Nel Mantova assenti Pedrini (infortunato) e Paudice (squalificato). Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

TRENTO-MANTOVA 2-1

TRENTO Cazzaro; Dionisi, Trainotti, Carini, Simonti; Izzillo, Caporali, Scorza; Belcastro; Barbuti, Pasquato. A disp.: Chiesa, Galazzini, Chinellato, Raggio, Osuji, Luci, Seno, Pattarello. All.: Parlato.

MANTOVA Tosi; Esposito, Milillo, Checchi, Vaccaro; Messori, Zibert, Gerbaudo; Piovanello; De Cenco, Guccione. A disp.: Marone, Bianchi, Darrel, Silvestro, Bucolo, Bertini, Pilati, Pinton, Panizzi, Fontana, Zappa, Ahib. All.: Lauro.

ARBITRO Andrea Zanotti di Rimini (assistenti: Tagliaferri di Faenza e Merciari di Rimini)

RETI 7′ Caporali, 10′ Pasquato, 45′ Milillo.

NOTE Ammoniti: Guccione, Zibert, Dionisi, Simonti, Izzillo

Secondo tempo

Primo tempo

46′ L’arbitro riminese Zanotti fischia la fine del primo tempo, dopo un minuto di recupero.

45′ GOOOOOL DEL MANTOVAAAAA MILILLO!!!! Corner battuto dalla sinistra, zuccata vincente del difensore, non marcato in area, che insacca nell’angolino alla destra di Cazzaro.

41′ Cross di Piovanello per De Cenco, scontro tra il bomber biancorosso e Cazzaro, con quest’ultimo che rimane a terra.

39′ Pasquato perde palla al limite dell’area, diagonale violento di Guccione che non trova lo specchio della porta

38′ Guccione dal fronte di destra prova a pescare De Cenco, Cazzaro smanaccia anticipando il centravanti virgiliano e sventa.

36′ Tiro dalla distanza di Piovanello, Cazzaro risponde corto, Guccione cerca di ribadire in rete, ma non inquadra lo specchio.

31′ Fioccano le ammonizioni: in pochi minuti giallo per giocatori del Trento. Si tratta di Dionisi, Simonti e Izzillo.

28′ Messori pesca al centro dell’area De Cenco, che sfugge al controllo di Trainotti, colpo di testa e palla di poco fuori.

26′ Il Mantova prova a reagire, ma il Trento si difende bene con puntuali raddoppi di marcatura.

24′ Altro fallo di Zibert: secondo giallo in pochi secondi per i biancorossi, che non devono innervosirsi.

23′ Duro intervento di Guccione su Scorza: ammonito il capitano biancorosso.

14′ Nel giro di tre minuti il Mantova si è ritrovato sotto di due reti, in occasione del secondo gol difesa tutt’altro che impeccabile.

13′ Ci prova Guccione, che guadagna un angolo

12′ Il Mantova prova a reagire: tiro di De Cenco, Cazzaro copre l’angolo e para.

10′ Raddoppio del Trento: Pasquato. Veloce contropiede, filtrante ad eludere la difesa biancorossa, il numero 11 trentino brucia i centrali del Mantova e si invola verso la porta. Diagonale chirurgico e 2-0

7′ Gol del Trento: Caporali. Cross dalla sinistra (sugli sviluppi del corner), piatto destro al centro dell’area, palla che sbatte sulla traversa e si infila in rete.

6′ Barbuti accelera al limite dell’area, salta Checchi e viene fermato in corner da Milillo.

5′ Primi cinque minuti al Briamasco: poco da segnalare.

1′ Partiti!