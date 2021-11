Da Regione 100mila euro a Gazzuolo, per biblioteca, infopoint e sala per le associazioni

GAZZUOLO – Si appresta ad incassare ben un milione di euro il Comune di Gazzuolo grazie al bando “Borghi Storici” di Regione Lombardia che ha premiato diversi enti mantovani e, più nello specifico, dell’Oglio Po. Nel caso di Gazzuolo i fondi permetteranno di realizzare una biblioteca, un inforpoint ed una sala per giovani ed associazioni all’interno della casa vicino al municipio. Intorno a dicembre il piano esecutivo dell’opera.

Il Comune di Gazzuolo era risultato tra gli enti che sarebbero potuti essere finanziabili in seguito e così è stato (così come per il Comune di Bozzolo). Gazzuolo si appresta, dunque ad incassare un milione di euro dalla Regione: un finanziamento importante che permetterà di sistemare la casa nei pressi del municipio; stabile che si candida a diventare un punto di riferimento per tutto il paese.

Volontà dell’amministrazione comunale, come spiega il sindaco Loris Contesini, è infatti realizzare nella struttura una biblioteca, una sala destinata ad iniziative per giovani ed associazioni locali ma anche un infopoint per i turisti. Infopoint che sarà molto utile vista la vicinanza di Gazzuolo alla ciclovia della Greenway.

Già pronto il progetto di fattibilità; ora si dovrà passare a quello esecutivo (previsto intorno a dicembre) per poi proseguire con la gara ed i lavori.