Al via ad Asola i lavori per la ciclabile di via Mantova per una spesa di 150mila euro

ASOLA – Al via i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclopedonale in via Mantova, con il quale il Comune di Asola intende provvedere alla messa in sicurezza della viabilità nel tratto compreso tra l’incrocio con le vie Saccole Pignole e Pieve Cadelora e le due aree commerciali dove, oltre alla presenza di alcune attività, è stata di recente istituita una sede distaccata dell’istituto scolastico Falcone. L’amministrazione comunale ha infatti affidato alla ditta Roffia srl di Marcaria l’appalto dei lavori per la realizzazione della pista ciclopedonale in fregio alla strada provinciale nr. 1 “via Mantova” per un importo di spesa di circa 150mila euro. «Si tratta – spiega l’assessore ai lavori pubblici Luciano Carminati – di un tratto di circa 700 metri di percorso ciclabile che appunto, lungo via Mantova, arriverà fino alla zona dove si trovano i centri commerciali e le nuove aule del Falcone. Il percorso ciclabile sarà dotato anche di un attraversamento pedonale semaforizzato. Abbiamo deciso di realizzare quest’opera – continua Carminati – perché quel tratto per biciclette ed eventualmente pedoni è decisamente pericoloso. Così facendo andiamo a metterlo in sicurezza evitando rischi e pericoli. Con la realizzazione di quest’opera l’esecutivo guidato dal sindaco Giordano usi intende così agevolare ulteriormente chi si muove a piedi o in bici con un nuovo percorso che collegherà le vie Saccole Pignole e Pieve Cadelora con le due aree commerciali della periferia del paese.