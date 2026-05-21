Dai pranzi di lavoro alla pizzeria: ecco “Anema e core”

CAMPITELLO (Marcaria) – Un pranzo di lavoro durante la pausa di una giornata qualsiasi? Una pizza in famiglia o con gli amici nel corso della serata? Certamente: a Campitello di Marcaria da una manciata di giorni c’è un locale che ha appena aperto i battenti e può andare incontro alle esigenze sia dei lavoratori durante la pausa pranzo, sia di famiglie o amici – naturalmente a pranzo come a cena. Il locale in questione prende il nome di “Anema e core”, che ha avviato la propria attività lunedì della settimana scorsa. Un ambiente curato e familiare, buona cucina, pizze fatte a regola d’arte dai titolari originari della provincia di Napoli, il nuovo locale di Campitello, al cui momento inaugurale è stato presente anche il sindaco Carlo Alberto Malatesta, può andare incontro alle esigenze di una clientela molto variegata. “Anema e core” si trova al civico 18 di via Del Donatore a Campitello ed è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena; chiusura lunedì e martedì sera.