L’invecchiamento attivo è una scelta collettiva: ascoltare, capire, agire

Venerdì 22 maggio, dalle ore 17.00, un’occasione per fermarsi a riflettere su “invecchiamento attivo”, cura, relazioni, comunità e futuro.

Al cinema Mignon la proiezione del docufilm “CARESEEKERS – IN CERCA DI CURA”, preceduta da una Tavola Rotonda.

E’ l’iniziativa promossa da Sol.Co. Mantova nell’ambito dei progetti “Con-Tatto” e “Terzo Tempo” dedicati all’invecchiamento attivo e sostenuti da Regione Lombardia, in collaborazione con ATS Val Padana.

Il documentario, diretto da Teresa Sala e Tiziana Francesca Vaccaro, è un viaggio umano e collettivo attraverso storie di chi ha bisogno di cure e di chi ogni giorno sceglie di esserci, ascoltare, accompagnare.

La proiezione del film sarà preceduta da una Tavola Rotonda che offrirà uno spazio di confronto, per immaginare insieme comunità attente ai bisogni, ai desideri, ai cambiamenti delle diverse generazioni, alla ridefinizione di identità, relazioni, modelli sociali, con uno sguardo sempre orientato al futuro.