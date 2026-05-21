Un abbraccio che continua: Casa del Sole ricorda la dottoressa Cristina Bodon

Il sole ha scaldato e illuminato il giardino della scuola materna di Casa del Sole, quasi a voler riflettere l’energia di una presenza che non si è mai spenta. Questa settimana, la struttura ha ospitato un momento di festa e di profonda commozione: un abbraccio corale alla figura della dottoressa Cristina Bodon, salita al cielo due anni fa, ma viva nel cuore di chi ha camminato al suo fianco.

Per oltre trent’anni, la dottoressa Bodon ha servito Casa del Sole con dedizione assoluta. Insieme al dottor Edoardo Cantadori, è stata l’artefice della delicata transizione successiva alla scomparsa della fondatrice, Vittorina Gementi, guidando la struttura verso l’attuale conformazione che la rende un’eccellenza unica a livello nazionale nel campo dell’educazione e della riabilitazione. Anticipatrice dei tempi, Cristina si è sempre distinta per l’attenzione all’aggiornamento e per un’umanità straordinaria, capace di fare della vicinanza a colleghi e famiglie il suo autentico sigillo distintivo.

All’evento c’erano tutti: i “suoi” bambini con maestre, educatrici e OSS, i terapisti che coordinava, medici e infermieri, il comparto psicosociale, gli amministrativi e i volontari. Presenti anche le amiche di sempre della parrocchia di S. Pio X a Mantova

– dove Cristina era attivissima – e il fratello Massimo, impegnato nel sociale, che ha ricevuto dai bambini una rosa in segno di gratitudine.

Dopo il saluto del presidente Emanuele Torelli, la giornata ha alternato la lettura dei pensieri di Cristina ai canti gioiosi intonati da don Marco Zenesini con i ragazzi, concludendosi con il ricordo accorato delle amiche, la benedizione e un momento conviviale. Un legame indissolubile, che continua a generare futuro.