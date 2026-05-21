Confesercenti: “Difendere negozi e servizi di vicinato significa difendere qualità della vita, sicurezza e futuro delle comunità”

Gianni Rebecchi ha depositato, unitamente ad altri della Presidenza Nazionale Confesercenti, il 18 maggio 2026 la proposta di legge promossa da Confesercenti Nazionale “Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità”, con l’avvio ufficiale della raccolta delle 50 mila firme necessarie per il passaggio in Parlamento.

Si tratta di una proposta che assume particolare rilevanza anche per il territorio mantovano, dove negli ultimi anni la desertificazione commerciale ha progressivamente indebolito centri storici, quartieri e piccoli comuni, riducendo servizi, relazioni sociali e presidi di sicurezza urbana.

La norma punta a introdurre strumenti concreti per sostenere il commercio di vicinato attraverso le Zone Economiche Speciali di Prossimità (ZESpro), aree nelle quali potranno essere attivati incentivi fiscali, misure di sostegno e semplificazioni amministrative per favorire il mantenimento e l’apertura di attività commerciali e di servizio.

“In questi anni abbiamo assistito a profondi cambiamenti urbanistici e commerciali che non sempre hanno migliorato la qualità della vita delle comunità locali”, evidenzia Gianni Rebecchi di Confesercenti. “La crescita dei grandi insediamenti periferici e dell’e-commerce ha portato sempre più città a vivere il fenomeno dell’assedio della logistica e dei pacchi, mentre diminuiscono negozi, servizi di prossimità e luoghi di relazione sociale”.

“Una situazione che interessa anche la provincia di Mantova, dove il calo demografico, l’invecchiamento della popolazione e la difficoltà nel mantenere attive le piccole imprese stanno creando un progressivo impoverimento del tessuto economico e sociale locale”.

“Un negozio aperto non rappresenta solo un’attività economica, ma un presidio umano e sociale che contribuisce a mantenere vivi quartieri e paesi, aumentando sicurezza, vivibilità e coesione delle comunità”.

Confesercenti Mantova si attiverà nelle prossime settimane per supportare e promuovere sul territorio la raccolta firme, fornendo informazioni e assistenza ai cittadini interessati a sostenere la proposta.