Armi improprie in mezzo alla festa: denuncia e Foglio di Via per un 53enne

Lo scorso 9 maggio, intorno alle 21, in un centro storico affollatissimo poiché era in corso la manifestazione “MANTOVA IN FESTA” che prevedeva numerosi eventi e intrattenimenti musicali, un equipaggio della Polizia Locale di Mantova, in presidio proprio per le vie del centro, veniva allertato da alcuni passanti, i quali segnalavano la presenza di un uomo che brandiva un martello e minacciava i passanti.

Gli agenti si recavano immediatamente sul posto e si avvicinavano alla persona, un 53enne residente in provincia di Mantova, già noto per i suoi precedenti di Polizia. La situazione si presentava, da subito, complessa e delicata a causa della presenza di moltissime persona che assistevano agli eventi.

Gli operatori, con le cautele del caso, conducevano, a piedi, il 53enne in un luogo meno affollato e, nel contempo, richiedevano l’ausilio di un ulteriore equipaggio. Un agente notava il martello riposto all’interno dello zaino dell’uomo che sporgeva dallo stesso e con un gesto rapido lo afferrava sottraendoglielo.

La persona veniva caricata su un‘auto di servizio e condotta presso il Comando di Viale Fiume, dove veniva sottoposta a perquisizione personale. Oltre al martello, veniva rinvenuto anche un coltello a serramanico con lama di 8 cm.

La persona veniva denunciata alla Autorità Giudiziaria per violazione della Legge 110/1975, recentemente modificata dal nuovo pacchetto sicurezza che ha inasprito le pene.

Allo stesso veniva anche notificato un foglio di Via Obbligatorio emesso dal Questore di Mantova.

La persona è da considerarsi innocente fino alla conclusione del giudizio.