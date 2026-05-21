Incidente a Borgo Mantovano: 26enne esce di strada e si allontana, rintracciato dai soccorritori

BORGO MANTOVANO – Grande apprensione nella tarda serata di ieri per la segnalazione di un grave incidente stradale. La segnalazione è arrivata tramite messaggio con geolocalizzazione al NUE 112 alle 22.37 da strada Ca Bruciata, un località nei pressi di Pieve di Coriano, nel territorio comunale di Borgo Mantovano. Secondo quanto risultava un’auto che stava percorrendo la strada arginale era finita nella scarpata e il conducente non era in grado di chiedere i soccorsi autonomamente. Sul posto convergevano i soccorritori della Croce Bianca e l’auto medica del 118, una squadra dei Vigili del fuoco e i carabinieri del Radiomobile di Gonzaga, i quali trovavano una Fiat Punto in fondo alla scarpata senza nessuno a bordo. Poco dopo sul luogo dell’incidente si presentava un giovane che dopo essere finito fuori strada si era momentaneamente allontanato. Si tratta di un 26enne di Medolla, provincia di Modena, apparentemente illeso. Il giovane è stato comunque portato all’ospedale di Pieve di Coriano per accertamenti e per essere sottoposto agli esami per stabilire se fosse in stato di ebbrezza alcolica o se avesse assunto sostanze stupefacenti.