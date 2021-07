Dal 30 luglio torna la fiera d’agosto a San Benedetto Po

SAN BENEDETTO PO Da venerdì 30 luglio a martedì 3 agosto torna a San Benedetto Po la tradizionale Fiera d’Agosto, un’occasione di intrattenimento e aggregazione sociale che quest’anno giunge alla sua 144^ edizione. La manifestazione è organizzata, per la prima volta, da Confcommercio Mantova con il patrocinio e la collaborazione della Città di San Benedetto Po.

Come sempre, la ricorrenza della Fiera è legata a quella di San Simeone, santo patrono dell’abbazia polironiana, dove morì il 26 luglio del 1016 e dove le sue spoglie ancora riposano.

Ad aprire la kermesse venerdì 30 luglio “La Cena nel Borgo”, in programma alle 20.30 in via Ferri, organizzata dai ristoratori locali; alle 21.00 presso l’area feste l’intrattenimento musicale a cura degli insegnanti della Scuola di Musica sambenedettina con la performance “Tutta la vita”; inoltre la centralissima piazza Folengo ospiterà il luna park, che sarà aperto dalle 19.00 per tutta la durata della fiera, con tante proposte di divertimento per i più piccoli.

Sabato 31 luglio a partire dalle 18.00 in via Ferri esposizione di auto americane e moto “Harley Davidson” a cura dell’associazione “American Company”; a seguire, dalle 19.00 alle 20.00, si terrà l’iniziativa “Il Monastero sottosopra”, con degustazione e visita guidata al refettorio, alle cantine e al campanile di San Floriano: un’occasione unica per ammirare la cittadella monastica in tutto il suo splendore da un’altezza di 36 metri (prenotazione obbligatoria con partenza dall’InfoPoint di Piazza Matilde di Canossa; info e prenotazioni alla sezione eventi del sito www.turismosanbenedettopo.it).

Alle 21.00 appuntamento imperdibile con il concerto “Il Re degli Ignoranti”, tributo ad Adriano Celentano grazie alla somiglianza fisica e vocale di Maurizio Schweizer: uno spettacolo nel quale divertimento ed emozioni si rincorrono tra le belle canzoni del Molleggiato, amatissime da un pubblico di tutte le età. Con all’attivo centinaia di repliche, lo spettacolo non manca di far registrare affluenze record in ogni piazza. Anche fuori dai confini nazionali “Il Re degli Ignoranti – Celentano Tribute Show” ha ottenuto risultati eclatanti: ormai conosciutissimo in Russia, Maurizio è spesso ospite di trasmissioni televisive, al fianco di grandi artisti. Nel 2015 lo spettacolo ha debuttato con successo anche nei teatri

degli Stati Uniti e molte altre sono le nazioni già raggiunte: Francia, Ucraina, Spagna, Lettonia, Kazakhstan, Germania, Cipro, Moldova, Turchia.

Domenica 1° agosto shopping in via Ferri con il mercato del Consorzio della Versilia “Forte dei Marmi”, dove sarà possibile trovare il meglio del Made in Italy; le altre vie del centro saranno animate dal mercatino Amarcord organizzato dall’associazione “Il Sogno di Vasco”, per la gioia degli appassionati del vintage. Alle 21.00 serata musicale a cura dell’Orchestra spettacolo di Maurizio Medeo che proporrà le più belle canzoni italiane passando per i successi della musica internazionale.

Lunedì 2 agosto, alle 21.00, è in programma la commedia dialettale “Al marè ad mè fiol” (il marito di mio figlio) messa in scena dalla compagnia teatrale “Gruppo Teatro Aperto” di Moglia; in via Ferri mercato degli hobbisti dalle 19.00.

Martedì 3 agosto, ultimo giorno di fiera dal ricco programma: la mattina si svolgerà il consueto mercato settimanale in piazza, mentre alle 21.00 è in programma l’esibizione della grande orchestra di Mara Cavalli; a mezzanotte grande chiusura con lo spettacolo pirotecnico “A riveder le stelle” a cura di Parente Fireworks: uno show dedicato a Dante nell’anno del 700° anniversario della sua morte; in via Ferri mercato degli hobbisti dalle 19.00.